Una Fiesole stellare, il cross di Parisi e gli acquisti ‘polizieschi’

Una certezza del mondo Fiorentina si chiama tifoseria. Guidati dai ragazzi della Fiesole, 6000 cuori viola invadono Reggio Emilia, regalando 100 minuti di tifo da 10. Bandiere, sciarpe, fumogeni, soprattutto una spinta continua per portare la squadra al pareggio. I giocatori a fine gara si posizionano sotto il settore gremito per applaudire questa grande performance. Il Sassuolo e' seguito dai parenti dei loro giocatori e pochi altri, se un giorno vi capita di vedere una partita della Reggiana non sembra neanche il solito stadio. Tanto seguito da parte del tifo viola era un tributo per un gruppo tecnico che fa stare il nome Fiorentina al quarto posto. Adesso la palla passa totalmente nelle mani della societa', e' un occasione troppo ghiotta, un volere aiutare un tecnico che con il proprio lavoro e il proprio impegno sta regalando risultati insperati. Non ci vorra' quantita' , oppure scambio figurine, ci vorra' qualita', anche un solo acquisto ma che incida nella crescita della squadra. Sarebbe anche una riconoscenza per una tifoseria Unica che e' sempre al fianco dei ragazzi. Vedremo.....

Quel cross di Parisi

Correva circa l'ottantesimo della gara, Fabiano Parisi supera il suo uomo e mette dentro un pallone rasoterra che attraversa tutta la linea dell'area piccola senza che nessun attaccante morda il primo palo. In area erano presenti tutte le figurine che fanno parte dell'attacco viola. La partita di Nzola e' stata incredibilmente insufficiente, partita dopo partita il suo rendimento e' pari a quello che forni' Rebonato in maglia viola, Beltran e' sempre messo in discussione ma soprattutto mi sembra molto piu' a suo agio quando e' sulla trequarti che quando e' in area. Ikone', che tecnicamente e' forte, vive nel mondo della frutta candita, crediamo nella speranza che si sblocchi ma per ora Nisba. Nonostante tutte queste defezioni la squadra e' Quarta, in onore del suo bomber Martinez Quarta, che aveva segnato per l'appunto il suo quarto gol, poi annullato. Purtroppo dalla cessione affrettata di Vlahovic non e' stato piu' indovinato un centravanti che dia aiuto alla nostra Fiorentina.