Un lettore ci scrive: “Il costo dei biglietti non è giusto”

Vi scrivo per denunciare una situazione che mi sembra assurda per quanto riguarda i biglietti della partita di domani e piu in genere per la politica dei prezzi. Aggiungo che ho lavorato nel settore vendite e marketing sportivo in America, anche con una società della NASL dove all'epoca giocavano i Cosmos di Commisso. Faccio questa precisazione non per vantarmi ma per stabilire che ho lavorato come le società sportive e capisco le necessita di vendere biglietti.