Un Franchi vestito da “schiacciata con l’uva”

Perché tanti spazi vuoti? — Oggi questi pericoli non ci sono piu', andiamo allora ad approfondire le motivazioni di quegli spazi vuoti. Il tifoso viola e' abituato a prendere l'acqua, sempre bello cantare SOTTO L'ACQUA FORZA VIOLA ALE' , la fede e' qualcosa di tatuato sulla pelle di ognuno di noi, siamo stati abituati a seguire squadre anche molto peggiori di queste, le televisioni ormai sono presenti con le dirette da tanti anni, allora qual'e' il motivo del Franchi vestito da SCHIACCIATA CON L'UVA? Parlando tutti i giorni di Fiorentina con tanti tifosi come me, percepisco da tanti un calo di passione preoccupante, soprattutto derivato dal comportamento della societa', da questo chiudersi dentro al Viola park per sentire la squadra una cosa profondamente loro, da quel non gradire nessun consiglio per potersi migliorare, da queste lotte contro tante componenti cittadine con le quali dovresti camminare a braccetto per creare un muro viola. Da non sottovalutare la noia di sentirsi sempre raccontare i soldi spesi in questi anni, senza mai citare i soldi incassati dalle cessioni avvenute con i giocatori acquistati dalla precedente proprieta'. Chi decide di tuffarsi nell'avventura di diventare presidente di una societa'di calcio in Italia, penso conosca a cosa va incontro.

I tifosi commercialisti — Al tifoso interessa prettamente la parte sportiva, sono oltre venti anni , bagnati dalla tragedia del fallimento, che molti tifosi si sono trasformati in piccoli commercialisti che ogni giorno hanno a che fare con entrate e uscite. Questa situazione ha stancato, manca un calciatore guida che rappresenta la Fiorentina , lo abbiamo sempre avuto, oggi non possiamo affezionarsi a nessuno perche' il calcio moderno impone cessioni importanti pero' l'Inter ha Lautaro, il Milan Leao, la Juve Vlahovic, La Lazio Immobile, la Roma Dybala, nonostante le numerose richieste dai club stranieri questi signori non si muovono. Bisognerebbe ricreare un rapporto piu' sereno, dove ognuno debba fare al meglio il proprio dovere, come diceva il Grande Valter Tanturli, il tifoso non lo puoi perdere perche' quando prende il vizio di restare a casa non lo butti piu' dentro. Firenze si nutre di Fiorentina ma la Fiorentina si deve nutrire di Firenze.

Grazie Vincenzo — Speriamo che il Franchi si vesta sempre meno da schiacciata con l'uva, vorrebbe dire che qualcosa di importante e' cambiato in meglio. Un grazie particolare va a Vincenzo Italiano che da tre anni ci fa assaggiare una classifica degna della nostra storia, la Fiorentina non la puoi paragonare, con tutto il rispetto, al Bologna o all'Atalanta , dovremmo stare tutti gli anni a fare le gomitate con le romane per prendere quel posto in Champions..... Avanti Fiorentina!!!

