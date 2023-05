Squadra quasi fatta per sfidare l’Inter in finale. Dubbi di formazione? Solo due

Viola con due ballottaggi?

Mi sento di dire che sono sicuri del posto nove giocatori: Terracciano, Dodò, Milenkovic, Biraghi, Amrabat, Castrovilli, Bonaventura, Gonzalez e Ikoné. Mancano due nomi. Il primo potrebbe essere quello di Ranieri in difesa, uno dei più in forma. Dovessi scommettere metterei lui perchè Igor sta giocando male, non sembra in condizione e Quarta è un destro come Milenkovic con tutte le controindicazioni del caso. Mi pare di capire invece che saranno gli ultimi allenamenti a risolvere il dubbio che si chiama Cabral, neppure lui al top della forma. Per i difensori dell’Inter, molto fisici, avere da marcare uno come Cabral potrebbe essere più facile. Kouamè potrebbe invece garantire più movimento, potrebbe aprire più spazi per i compagni. E’ anche vero che il primo (Cabral) vede di più la porta mentre Kouamè fatica, ma il dubbio resterà fino a domani. Per finire, piccolo ritorno alla gara con il Torino, dedicato a quelli che “Italiano un è bono”. La Fiorentina ha giocato i supplementari giovedì sera, è tornata a Firenze venerdì, in pratica non s’è mai allenata, e con un turnover profondo di dieci giocatori s’è vista in campo ugualmente una squadra in grado di giocare al calcio, di avere gioco e personalità. Non ha vinto, ma solo l’aver pareggiato in queste situazioni, e la possibilità di vincere c’era, è qualcosa che deve rendere orgogliosi l’allenatore e i giocatori per il lavoro fatto da tutta la rosa. A proposito di Italiano e delle voci che lo vorrebbero altrove a fine stagione. Non faccio l’indovino, ma cronaca. Dico solo che ha il contratto fino al 2024 con opzione per il 2025, e non c’è alcuna clausola rescissoria come scritto da qualcuno. Si parla del Napoli? Fino a ieri sera nessuna telefonata era arrivata al procuratore Ramadani. Il resto lo sapremo…