“S’impegna, ma non segna”: il Gallo non canta

“E’ intelligente, ma non si applica”. Prendiamo in prestito il famoso detto, trasferiamolo al mondo Fiorentina e modifichiamolo in “S’impegna, ma non segna”. Facile intuire chi sia, suo e nostro malgrado, il “protagonista” di questa riflessione pasquale. Andrea Belotti era stato accolto - non da tutti, certo, ma da molti sì - come il salvatore della patria. Esperimento fallito? Non esageriamo, non fosse altro perché all’orizzonte ci sono Coppa Italia e Conference League. Ma non c’è dubbio sul fatto che dal Gallo tutti s’aspettavano di più.