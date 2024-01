Se (non) siamo (più) quarti c’è un motivo: Barone racconta il mercato di gennaio

Cronaca di uno stallo — Sento parlare di mercato e nuovi acquisti, noi siamo contenti dei nostri giocatori e del nostro staff, poi se c'è da intervenire si può intervenire (29/12, dopo Fiorentina-Torino 1-0 e con una classifica incredibilmente positiva)

Primo segnale di come la corsa ai rinforzi sarebbe stata più una camminata panoramica, guardandosi intorno in cerca di occasioni simili a quella colta con Faraoni. Segnale moltiplicato in potenza e diffuso urbi et orbi il giorno dell'Epifania, prima di Fiorentina-Sassuolo:

Vediamo se nei prossimi giorni ci sarà qualche movimento. Abbiamo già il frigo abbastanza pieno (06/01)

Autogol pazzesco, dato che da quel momento la Fiorentina ha perso tre partite (Sassuolo, Napoli, Inter, tutte e tre sbagliando un calcio di rigore sull'1-0 per gli avversari), pareggiato con l'Udinese e pareggiato, ma vincendo ai rigori e passando alle semifinali di Coppa Italia, contro il Bologna. Se il frigo abbastanza pieno dà questi risultati, figurarsi quello vuoto. E giù meme su meme, con questa metafora rinfacciata ad ogni delusione sul campo. Tra l'altro, in quella intervista, Barone ha glissato su Ngonge, non negando l'interesse: "Oggi ha giocato bene col Verona". Salvo poi assicurare, una volta che il belga è andato al Napoli, che la Fiorentina su di lui non ci sia mai stata.

Ngonge? La Fiorentina non c'era. Bravo il Napoli, ma mai trattato. Il nostro ds sta lavorando. Siamo soddisfatti di Beltran e Nzola. Se siamo quarti c'è un motivo, quindi bisogna stimolare i ragazzi che già abbiamo. Non credo che arriverà una punta, ma vedremo (18/01, prima della semifinale di Supercoppa contro i campani)

Nello stesso intervento, Barone ha risposto all'opinionista Massimo Mauro che gli aveva chiesto delle sue esperienze, ammirando il fatto che "quando parla non sbaglia mai nulla". Sarà, ma anche "se siamo quarti c'è un motivo" è invecchiata malissimo.

Voglio chiudere un dettaglio per la società, per me, per la squadra, per il gruppo ma anche per il ragazzo: Jonathan Ikonè (che aveva sbagliato il rigore contro il Napoli e di cui si parlava nell'ottica di uno scambio con la Roma per Belotti, ndr) non è stato mai sul mercato, non è in vendita, non andrà alla Roma, ma rimane alla Fiorentina. Non dimentichiamo del ritorno dei tanti giocatori infortunati che si stanno allenando con la squadra, Sottil, Gonzalez, Dodo, Castrovilli, e poi abbiamo il ritorno di Kouame. Ci sarà nei prossimi giorni qualche nuova entrata. Ma non ci facciamo prendere per la giacca da nessuna squadra perché i prezzi chiesti tante volte non sono reali (24/01)

Tradotto: ormai la tempesta è passata, rimaniamo così. Accade però che Sottil non riesce a giocare, che Castrovilli non si sa se sarà inserito nelle liste di cui logicamente fino ad ora non faceva parte, che il Marocco elimina lo Zambia e regala alla Costa d'Avorio di Kouamé un'altra partita per sognare. Non ci sono i giocatori, non ci sono i presupposti perché la Fiorentina si esprima come Italiano vorrebbe, non con due esterni in campo, specie se sono i due che godono di meno fiducia (di piazza e tecnico), Ikoné e Brekalo. E così l'Atalanta ha operato il sorpasso nello scorso weekend, aspettando la Roma. Quindi la chiave di tutto: "I prezzi non sono reali".

Il grande ostacolo — E' vero, se tutti sanno che serve un esterno allora i prezzi si alzano. Con Laurienté del Sassuolo è andata così: "Sassuolo, salve, vorremmo Laurienté", "25 milioni non trattabili", "Grazie arrivederci". Più o meno anche con Zaccagni e, immaginiamo, andrà così anche con Gudmundsson (QUI il punto della situazione). Nel caso di Laurienté, aggiungeremmo anche menomale, vista la stagione disastrosa fin qui del francese. E Ngonge? A noi risulta che la Fiorentina ci fosse eccome, ma serviva superare i 18 milioni +2 di bonus sborsati dal Napoli. Evidentemente i dirigenti non se la sono sentita. Orsolini? L'ha detto lui stesso, non considera la Fiorentina un passo avanti rispetto al Bologna. Karlsson? Possibile solo in prestito, incognita per via di infortunio e adattamento. E Strefezza? Va al Como per 5 milioni, ne deduciamo che non fosse il profilo giusto perché almeno lui conosceva il campionato e costava molto poco. Alla fine rimane Ruben Vargas, ma anche per lui il braccio di ferro con l'Augsburg sul prezzo va avanti da settimane. Tre giorni e tutto sarà finito. Per il sollievo di tutti, sia in positivo sia in negativo.

