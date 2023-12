Scanagatta ci scrive: “Fiorentina cinica sì, ma basta con il corto muso”

La Fiorentina al quarto posto, per come gioca, senza mezza punta …e’ un mezzo miracolo! Questa Fiorentina che vince in maniera cinica - e ora e’ diventato di moda usare l’espressione “di corto muso” usata da Allegri e che mi sta diventando insopportabile - e’ una grande novità rispetto a tutti gli ultimi anni, direi decadi! Soffriamo l’indicibile ad ogni partita ma alla fine vinciamo senza poter contare - ribadisco - su mezzo goleador. E ora anche senza esterni! Speriamo di riuscire a continuare così.

Certo la vicenda stadio e’ imbarazzante e un discreto handicap di cui avrei fatto volentieri a meno. Intervenire sul mercato in queste condizioni è’ più complicato del solito e … il solito, a gennaio, e’ sempre stato comunque complicato per le note ragioni. Italiano e’ cresciuto come tutta la squadra e ha imparato a tirarsi fuori da alcune chiare carenze del suo gioco. la fase difensiva e’ chiaramente migliorata. Ieri dobbiamo ammettere quel che i tifosi viola non vorranno sentirsi dire ma nel primo tempo siamo stati abbastanza fortunati al contrario del secondo tempo nel quale anche se abbiamo fatto gol sull’unico tiro in porta, avevamo premuto e meritato di raggiungere il vantaggio. Insomma tutto sommato è’ andata piuttosto bene.