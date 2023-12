Sabatini a VN: “Arthur mi ha smentito, è un altro giocatore. Mercato? Dico no “

Servono dei rinforzi davanti a gennaio?

"Secondo me se gli esterni stanno bene lì non serve nessun nuovo arrivo. Una punta se Beltran ha iniziato a segnare sinceramente no. E nemmeno un uomo di qualità visto che c'è Bonaventura. Io i difetti in questa Fiorentina li trovavo a centrocampo con Arthur e Lopez. Ma sono stato contento di essere smentito, perchè Arthur sembra un altro giocatore"

Ecco su Arthur lei come spiega questa rinascita del brasiliano?

"Per me non è una questione di gioco di Italiano o di Allegri, il giocatore sta meglio di testa. Il passaggio che alla Juventus faceva di 10 metri a Firenze lo fa di 20. Il lancio che a Torino non faceva in viola lo fa. Poi tatticamente si muove bene, la Fiorentina è più ordinata. Sono davvero sfumature, credo che aldilà dei gusti tra i due allenatori, Allegri ha provato di tutto per lui a Torino, dal play basso alla mezz'ala. Il miglioramento è troppo netto per essere riconducibile solo al cambio di allenatore, c'è qualcosa nella testa del ragazzo."

E sulla Supercoppa si sentirebbe si fare un pronostico?

"Aspetterei per questo, ci sono tante variabili da considerare. Una su tutte il mercato, per esempio il Napoli ha già ceduto Elmas. Oppure gli infortuni, e non escluderei quella del clima. Essendoci una ventina di gradi di differenza può creare un piccolo scompenso."

Terminiamo con un ex viola di lusso Vlahovic, quali sono le sue difficoltà?

"Alla Fiorentina era un finalizzatore di gioco. Adesso non ho le statistiche sottomano, ma l'ultima volta che ho guardato i dati Vlahovic aveva lo stesso numero di occasione da gol a Firenze e a Torino. Però le trasformava in gol, questo può essere dettato da insicurezze, ansia, pressione, può essere. Una cosa è sicura, col Frosinone Yildiz e Milik partecipano al gioco. E il gioco di Allegri, quando c'è il centravanti che difende la palla sembra anche meno brutto. Lui è sempre in difficoltà quando c'è da controllare il pallone a centrocampo"

