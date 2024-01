Ritorno al futuro: 4 storie capovolte in dodici mesi

Dov'era Luca Ranieri — Il difensore aveva - immaginiamo - passato le feste chiedendosi se avesse senso rimanere nella Fiorentina. Dove di fatto, fin lì, non aveva praticamente mai giocato. Una sola presenza in campionato e un'altra soltanto in Conference League (nella prima gara del girone, contro l'RFS Riga). Poi solo panchina, uno degli ultimi, se non l'ultimissimo, nelle gerarchie di Italiano. Il 2023 è stato invece l'anno della svolta, con una crescita costante e vertiginosa, fino a diventare un leader - e persino un "bomber" - della squadra.

Dov'era Nico Gonzalez — Questi ultimi mesi da trascinatore, con il rinnovo firmato e la maglia numero 10 sulle spalle, hanno cancellato tutto. Ma un anno fa Nico Gonzalez sembrava ai ferri corti con la Fiorentina (ricordate le frecciate di Barone e Italiano) e con i tifosi. Il suo score recitava la miseria di 6 presenze in campionato (1 sola da titolare) e 2 presenze nel preliminare di Conference. Anche questa sembra una storia vecchia di secoli.

Dov'era Arthur Melo — Se lo chiedevano in tanti. Ma che fine ha fatto Arthur? L'ex talento del Barcellona, dopo un'annata da comprimario alla Juve, stava vivendo una stagione da fantasma a Liverpool. 0 (zero!) presenze in Premier League per lui e - spoiler - tali sarebbero rimaste da lì alla fine del campionato. Chissà se oggi, che è tornato a brillare nella Fiorentina e ad alti livelli in Serie A, guardandosi indietro non pensi anche lui che, forse, è stato solo un brutto sogno.

