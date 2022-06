Pol, ricordi che ti diceva Italiano? Lirola ha perso un treno clamoroso

Probabilmente, al pari di Duncan e di molti altri, l'allenatore avrebbe tirato fuori il meglio anche da Lirola

Sembrava al settimo cielo, Pol Lirola , quando nella decade finale dell'agosto dell'anno scorso veniva finalmente ceduto al Marsiglia, dopo sei mesi di prestito giocati a tutto gas al Velodrome che avevano ridestato il talento mostrato a Sassuolo prima dell'acquisto da parte della Fiorentina. L'estate 2021, però lo ha visto rientrare per un paio di mesi in viola, e nel frattempo è arrivato Vincenzo Italiano. A Moena, la catena di destra con Lirola e Callejon aveva dato i segnali più brillanti, tanto che , come vi abbiamo riportato a fonte Corriere Fiorentino , il tecnico avrebbe voluto rilanciare il terzino catalano: " Puoi diventare l’esterno più forte del campionato , fidati di me", gli diceva. Ma alla fine la voglia di tornare in Francia ha prevalso pure sulla chiamata dell'Atalanta che offriva la Champions , ed è sfociata in atteggiamenti sbagliati, subito puniti con l'esclusione e la cessione a 6 milioni più 6 di bonus. Che difficilmente saranno stati tutti raggiunti...

Il resto della storia viola lo conosciamo: è arrivato Odriozola in prestito, ha fatto più che discretamente e adesso siamo punto e a capo con la ricerca di un inquilino per la fascia destra di difesa, ma dall'altra parte delle Alpi Lirola ha mandato tutto in malora: probabilmente pago del fatto di essere ufficialmente un giocatore del Marsiglia e di non doversi più guadagnare quello che tanto desiderava, Pol ha cominciato ad allentare la presa e in campo è stato sopravanzato da Rongier. Il suo score parla di un gol e due assist, l'ultimo dei quali a febbraio. Addirittura, secondo i media francesi, il Marsiglia starebbe già pensando di liberarsi di lui e del suo ingaggio, insieme a quello di Kolasinac, per far posto a nuovi acquisti nel prossimo mercato. I tifosi, inoltre, gli imputerebbero uno scarso impegno.