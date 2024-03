Pioli, un grande tecnico e non solo un grande Uomo. Lui e Italiano come pochi

Quando si parla di certi geni insomma, o quando si fa riferimento a determinate invenzioni tattiche, bisognerebbe ricordarsi (anche) di Stefano. E' la sua storia, a dirlo. E' quanto ha sempre proposto sul campo, a raccontarlo. La sua Lazio per esempio, è stata forse la prima squadra in Italia a far vedere quel “gegenpressing” che ha reso famoso nel mondo Jurgen Klopp. Per farla semplice: aggressione in avanti, e attacco in verticale il più veloce possibile. Un calcio “nuovo”, che oggi viene proposto da tanti altri mister. E poi ancora, a Firenze, è stato lui il primo a chiedere al terzino sinistro (anche all'epoca, Biraghi) di entrare dentro al campo, lasciando la fascia per creare nuovi spazi e nuove trame di costruzione dal basso. Un'idea che ha poi sublimato al Milan con Theo Hernandez, in una squadra che in questi anni ha trasformato in un vero e proprio laboratorio: 4-3-3, 4-2-3-1, 3-4-1-2, 3-4-2-1. Tanti moduli diversi, e tante idee: Adli trasformato da trequartista a regista, Loftus-Cheek schierato a supporto degli attaccanti, Calabria mediano. Una mente in continuo movimento, grazie alla quale Pioli ha quasi sempre tirato fuori il meglio dai suoi.