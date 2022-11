Pensar male è peccato, ma…

Spesso, l'erba del vicino ci sembra più verde, ma se si guarda più attentamente, siamo tutti sulla stessa barca. E guai a pensar male, perchè è peccato, anche se...

Giovanni Zecchi

"Pensar male del prossimo si fa peccato ma si indovina". A poche ore dall'inizio di Milan-Fiorentina, sarà questa nota frase il punto di partenza dell'analisi sottostante. Un detto che ha un passato storico importante e che, in questo caso, è possibile associare a due giocatori delle squadre che si sfideranno alle 18.00: Nico Gonzalez e Rafael Leao. L'argentino non sarà presente e purtroppo, la sua assenza non fa più scalpore. Mentre il portoghese ci sarà, anche se nelle ultime gare non si è fatto riconoscere per le sue giocate, anzi. Andiamo ad evidenziare glia spetti salienti di questi due giocatori, entrambi oppressi da quell'ombra che è pronta ad oscurare la Serie A per due mesi: il Mondiale in Qatar.

Lo spettro Mondiale — Fiorentina-Napoli, Nico Gonzalez salta la prima gara della sua stagione per infortunio. L'argentino viene da 18 minuti in campionato in due partite e dai 104 minuti in Conference League, con tanto di gol all'andata contro il Twente. Da quel momento, saranno assenze su assenze, con qualche sprazzo di classe qua e là, ma espressa veramente in modo troppo sporadico. Ecco quindi che Nico Gonzalez salta il match con l'Udinese al Franchi, poi torna in panchina contro la Juventus, per poi saltare la sfida contro Riga, Bologna e Basaksehir. Contro il Verona i tifosi viola tornano a sperare. L'argentino gioca 24 minuti e segna il gol del 2 a 0. Così, le speranze continuano a trovare certezze. Nonostante la panchina di Bergamo, Nico gioca le due gare contro gli Hearts con tanto di doppietta al Franchi. Scende in campo anche con Lazio e Lecce. Arriviamo così, a Fiorentina-Inter. L'argentino parte titolare, ma dopo 7' minuti chiama il cambio a causa di un problema fisico. Da quel momento salterà 5 gare, 6 compresa quella di oggi contro il Milan, tra campionato e Conference League. Questa sembra un semplice resoconto delle presenze dell'argentino, ma l'imminente mondiale e le dichiarazioni del ct Scaloni, hanno scatenato l'ombra del sospetto sul giocatore viola. I problemi fisici non sono mai stati messi in discussione, ma forse il trattenersi e riguardarsi a discapito del proprio club per non rischiare niente in ottica nazionale, non è stata una scelta ben accolta dai tifosi viola. Tifosi, che condividono i dubbi anche con quelli rossoneri. Leao, a differenza di Nico, ha sempre giocato senza incontrare nessun ostacolo fisico. Nonostante ciò, le sue prestazioni non sono delle migliori ultimamente. 5 gol e 9 assist, numeri assolutamente importanti, ma da un giocatore come lui ci si aspetta sempre di più. Ecco quindi che lo spettro Mondiale si aggira in casa viola come in casa rossonera. I due giocatori migliori delle due squadre non stanno rispettando le aspettative e sicuramente, le gare in Qatar daranno delle risposte.

Mercato, l'ineluttabile — Dietro a questi avvenimenti si sprecano le interpretazioni. Sia Nico Gonzalez che Leao sono i punti di forza delle proprie squadre e con un Mondiale alle porte, qualche prestazione non all'altezza o un po' di superficialità è possibile da accettare. Indipendentemente da tutto ciò, c'è una cosa a cui nessuno può opporsi: il calciomercato. Le assenze di Nico hanno subito scatenato voci su voci sul suo futuro. Nessuno ha mai messo in discussione le qualità dell'argentino e proprio per questo servirà un'offerta elevata per far vacillare Rocco Commisso. Anche perchè finora non ci sono stati segni di tensione tran lui e la società e il peso dei 27 milioni con cui è stato acquistato non lasciano spazio ad un addio semplice e sbrigativo. se mai ce ne fosse bisogno ovviamente. Discorso simile, ma non del tutto, per Rafael Leao. Il portoghese ha interrotto, per ora, la trattativa per il rinnovo con il Milan. La rischista di 7 milioni viene ancora ritenuta elevata, aggravata poi dalle ultime prestazioni sotto tono. Ecco quindi che il Mondiale darà, anche in questo senso, delle risposte. Dalla possibile presenza di Nico in campo mercoledì, all'esplosione di Leao con il Portogallo. Tutti eventi che potrebbero scaturire delle forti reazioni, rispondendo anche ad alcuni dubbi che attanagliano la mente dei tifosi in questo momento. Detto ciò, c'è ancora un'ultima partita da giocare e quindi che dire...buon Milan-Fiorentina e visto che ci siamo, buon Mondiale.