Oliver Twist the game: il freddo “mentalista” Christensen infiamma la Fiesole

Usare la testa

È lì che ha coronato il suo personale show di serata, con una particolarissima tecnica in grado di mandare in confusione i rigoristi del Parma. Non ha intercettato nessuna delle conclusioni dagli undici metri, ma ha attirato su di sé i riflettori, finendo col destabilizzare i giovani calciatori ducale. Una tecnica "da mentalista" che ha funzionato, tra urla (trash talking) e gestualità vistosa per togliere concentrazione agli avversari. un po' alla "Dibu" Martinez, portiere dell'Argentina, versione Qatar 2022. Un gioco psicologico che ha funzionato alla perfezione. Missione compiuta, per la gioia incontenibile di Oliver. Da lì il suo personale festeggiamento con le urla sotto la Fiesole, con le dita portate alla testa. Un modo per sottolineare il metodo usato e la sua solidità mentale. I primi ad abbracciarlo? Beltran e Infantino. La Fiorentina ha scoperto un argentino acquisito per temperamento e capacità di coinvolgere il pubblico. Si è preso la copertina e ha conquistato l'affetto dei tifosi viola, non solo sui social dove è stato letteralmente osannato. Lo stesso Italiano ne ha elogiato mentalità e applicazione in allenamento: "Ora è libero di testa e si vede". Adesso lo attende la parte difficile: confermarsi subito, in Ungheria, giovedì prossimo con il Ferencvaros.