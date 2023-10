Nico e poco altro: non solo il centravanti, anche dagli esterni serve molto di più

Tutti a questo punto si augurano che la sfida del monday-night contro il Cagliari possa rappresentare la giusta opportunità per gli attaccanti viola per sbloccarsi, anche se, ovviamente, la gara contro il Cagliari ultimo in classifica non dovrà essere sottovalutata per niente al mondo. Il problema, però, è che gli attaccanti viola non segnano, né i due attaccanti centrali né gli esterni. Discorso a parte, naturalmente, meritano Nico Gonzalez - vero trascinatore insieme a Bonaventura di questo inizio stagionale - ed in parte pure Christian Kouamé, che ha siglato il gol decisivo contro l'Atalanta al Franchi lo scorso 17 settembre. In questo primo mese e mezzo di stagione la Fiorentina è come se si fosse portata dietro alcune problematiche viste spesso nella scorsa annata: gli attaccanti centrali sono in difficoltà e gli esterni offensivi mancano in concretezza.