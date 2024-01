Ngonge, eccoli i gol: segna per quattro. E Amrabat che gli dirà?

Cyril Ngonge ha tanti requisiti cercati dalla Fiorentina: conosce la Serie A, ha un prezzo abbordabile e - soprattutto - segna. Ngonge segna più di Sottil, Ikonè, Brekalo e Kouame messi insieme. Ngonge segna quasi quanto Nico Gonzalez. Questo almeno ci racconta il 2023 che ha trasformato questo ragazzo belga classe 2000 da sconosciuto a uno degli esterni d'attacco più interessanti della Serie A. Probabilmente non sarà un fenomeno, ma tra i nomi "papabili" per questo gennaio Ngonge sembra quello più indicato per incrementare fin da subito l'apporto di gol dell'attacco viola.

Quanto segna Ngonge

Approdato al Verona esattamente un anno fa (nello scorso mercato di gennaio), in dodici mesi in maglia gialloblu ha segnato 10 gol, equamente distribuiti. 5 nella seconda parte dello scorso campionato (compresa la doppietta decisiva nello spareggio salvezza con lo Spezia) e altri 5 sono arrivati nell'attuale girone di andata. Tanta roba se paragonato agli esterni della Fiorentina: Kouame, Sottil e Brekalo hanno segnato solo 1 gol a testa finora in campionato, mentre Ikonè è ancora a secco. E in tutto il 2023 i 4 giocatori messi insieme hanno realizzato appena 7 reti in Serie A. E Nico? L'argentino ha collezionato 6 centri in questa stagione e 11 in tutto il 2023 (sempre contando il campionato), con l'ausilio anche di 3 rigori, mentre Ngonge ha segnato tutti i gol su azione.