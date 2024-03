Mercato deludente? I recuperi di Dodò e Castrovilli come acquisti

È vero, il mercato di gennaio della Fiorentina ha deluso le aspettative, soprattutto perché si era capito da ormai diverso tempo cosa mancasse a questa squadra per compiere il salto di qualità. L'arrivo di Andrea Belotti come punta è sicuramente importante e Italiano lo ha fatto capire fin da subito, schierandolo titolare e mettendo in panchina Nzola. Il Gallo non è più il bomber di qualche anno fa, ma la sua voglia di dare sempre il massimo in campo e aiutare la squadra sono fattori fondamentali per questo finale di stagione infuocato della Fiorentina. Poi Faraoni, giocatore che ormai da tempo era arrivato ai titoli di coda con il suo Verona e che quando a Firenze è stato chiamato in causa ha sempre svolto il suo compito con sufficienza. Non si tratta certo di un fenomeno, ma può fare bene al giovane Kayode avere un esperto come lui al suo fianco.