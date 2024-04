Le tre strade di Commisso. Quale prenderà?

Avendola conosciuta in questi 5 anni di presidenza mi sembra la filosofia che piu' le si avvicina per carattere, non ama le rivoluzioni aziendali almeno che non ci siano motivazioni gravi, darebbe la responsabilita' a Prade' e Burdisso per una nuova scelta sul tecnico e le decisioni sulle future campagne acquisti cessioni da affrontare. Forse e' una scelta che la farebbe spendere un po di piu', visto quante volte si sono appoggiati a procuratori e intermediari per arrivare all'acquisto di giocatori, spesso pagati di piu' del reale valore, gia conosciuti nel campionato di serie A. Se avvenisse questo, dovrebbe dare ai due dirigenti piena fiducia nelle decisioni tecniche prese per poi dire a fine anno se proseguire con loro o cambiare managment.

Caro presidente, cinque anni fa quando ci siamo conosciuti, l'abbiamo accolta come il sole dopo quattro anni di temporali, la ringraziavamo per averci liberato dalla presidenza Della Valle che non aveva piu' stimoli da investire sulla Fiorentina dopo diciassette anni. Se lei prendesse la decisione di cedere la societa' per motivi strettamente personali, verrebbe ricordato sempre come colui che ci ha regalato quello splendido Centro Sportivo , quelle finali di coppa, tre anni di ottimo calcio con Mister Italiano. La situazione che non vorremmo piu' ripercorrere sono gli anni di tristissima transizione, un po' come quando lo studente va a scuola perche' non ha voglia di andare a lavorare e affrontare la salita della vita. Ci pensi bene, la capiremo in tutto e per tutto, il suo punto di riferimento purtroppo non e' piu' tra noi, i viaggi aerei sono sempre piu' duri da affrontare ogni anno che passa, Firenze quando si affronta a libro aperto e' sempre comprensiva, la Fiorentina e' una societa' importante che merita di stare nell'elite del calcio italiano, le va dedicato tempo, energia, investimenti economici e passionali. Ci pensi bene, il timbro sulla storia della Fiorentina l'ha gia posto, non si scordi mai di quello che ha ricevuto dal pubblico viola, sia estremamente libero e sincero per qualsiasi decisione che prendera'.