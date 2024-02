LE STRAGELLE – La rivincita del Corvo, il black out di DAZN e gli strafalcioni difensivi

5 alla regia di Dazn. Che si perde il gol del momentaneo 2-1 di Beltran. Eppure non è neanche la prima volta che l'argentino segna in quel modo: lo aveva già fatto a Monza. Peccato che in questa circostanza non abbia portato punti.

7 a Terracciano. Senza le sue prodezze la Fiorentina avrebbe perso in modo meno rocambolesco perché il Lecce poteva chiuderla già nel primo tempo. Di gran lunga il migliore dei suoi, non è un caso che sia il più furibondo dopo la beffa finale.

8 D'Aversa-Corvino. Nelle ultime 6 il Lecce aveva fatto un punto, eppure l'ex ds viola ha difeso il suo tecnico anche perché la squadra aveva quasi sempre disputato buone partite. Come contro i viola, quando per altro sono andati a segno giocatori scoperti proprio da Corvino come Oudin e soprattutto l'eroe di serata, il danese Dorgu. E' un 2004 acquistato per 400 mila euro che vale già 7 milioni...

