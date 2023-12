LE STRAGELLE – La Penna, le zolle, le urla di Juric. E che 2023!

7 alle urla di Juric. Onore al Torino che ha giocato un ottimo primo tempo mettendo in difficoltà la Fiorentina. Il tecnico slavo ha continuato a urlare con la sua voce da baritono anche nella ripresa ma i suoi sono i calati, così il colpaccio dello scorso anno stavolta non gli è riuscito.

8 ai 32.915 del Franchi. La festa finale dei giocatori di un Italiano scatenato sotto la Fiesole sono la cartolina di una serata in cui allo stadio c'erano quasi 33.000 spettatori. Un numero non banale sotto le feste per una gara non di cartello. Se davvero la squadra sarà costretta a giocare fuori Firenze come ha confermato ieri il dg Barone, a rimetterci saranno soprattutto loro, i tifosi che continuano ad andare imperterriti allo stadio.

8,5 al 2023 dei viola. Voto felliniano che poteva essere anche più alto in caso di vittoria in una delle due finali. Ma un anno con 64 partite che si chiude in piena zona Champions League resta tanta roba. Nonostante Italiano non piaccia ancora a tutti. Buon 2024, Fiorentina.

