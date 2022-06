L’addio di Milenkovic non sarebbe un dramma. E meglio un Lovato di un Demiral

Nel calcio del 'tutti importanti, nessuno indispensabile' di Vincenzo Italiano abbiamo assistito, quest'anno, ad alcune fisiologiche e doverose eccezioni. Oltre a Biraghi e Vlahovic (finché c'è stato), una di queste è stata senz'altro Nikola Milenkovic. Il serbo è infatti partito titolare in ben 34 occasioni in campionato mentre al suo fianco si alternavano Quarta, Igor e, alle volte, Nastasic. Dalla scorsa estate, però, il suo futuro è rimasto sempre in bilico e, oggi, si è fatta sotto prepotentemente l'Inter . Ora, detto che se davvero il serbo dovesse lasciare Firenze andrebbe sostituito a dovere, la sua partenza sarebbe così problematica?

Partiamo dal campo. L'ex Partizan, come ribadito qui sopra, è stato uno dei titolarissimi in questa stagione. Nikola è apparso in netta crescita rispetto allo scorso campionato e ha disputato una buona annata. Buona, ma non eccelsa, il serbo ha alternato ottime prove ad altre in cui si sono ripresentate le vecchie disattenzioni. Viceversa, accanto a lui, soprattutto nella seconda parte di stagione, si è preso le luci della ribalta un costante e roccioso Igor. Fra i due, forse, se c'è da sceglierne uno su cui puntare per il futuro, quello è proprio l'ex SPAL. Non trascurabile, poi, l'aspetto contrattuale. Ricordiamo tutti la tarantella sul contratto andata in scena la scorsa estate e conclusasi con lo spostamento della scadenza di un anno (con annesso ricco adeguamento). Di fatto, con la scadenza fissata al 2023, la società si trova punto e a capo e la Viola rischia di nuovo di perderlo a zero. Riuscire a strappare una cifra fra i 15 e i 20 milioni già quest'estate (sempre che vengano reinvestiti), potrebbe allora sembrare una soluzione ragionevole.