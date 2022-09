La Viola aspetta Milenkovic e Dodò: nell’attesa, Venuti e Quarta pronti agli extra

La speranza era di riabbracciare Nikola Milenkovic già a Bergamo contro l'Atalanta ed invece probabilmente la Fiorentina e Vincenzo Italiano dovranno aspettare ancora un po' per rivedere il serbo comandare la retroguardia gigliata. Per non parlare poi del brasiliano Dodò, fermato da un problema fisico più complesso del compagno di reparto. E così nel prossimo e vicino tour de force che attende la Viola i difensori a disposizione del tecnico gigliato saranno chiamati a veri e propri straordinari. In primis Lorenzo Venuti, unico terzino destro rimasto arruolabile in rosa, ma anche Lucas Martinez Quarta, centrale di piede destro che dovrà affiancare i mancini Igor e Ranieri. La situazione più delicata riguarda ovviamente l'out di destra, considerando che in emergenza Amrabat o anche Mandragora possono essere impiegati come difensori centrali. Durante la sua gestione Italiano come terzino ha impiegato anche Marco Benassi, il quale però è fuori dalla lista viola, sia in campionato che in Conference. Allora l'unico in rosa che potrebbe far rifiatare Venuti in caso di bisogno è Alessandro Bianco, provato in quel ruolo durante il ritiro a Moena. In alternativa per dare una mano alla difesa viola ci sono i Primavera Krastev e Favasuli.