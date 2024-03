La partita di Budapest e il B&B viola

Il B&B viola

Visto che va tanto di moda, oggi voglio parlare di B&B. Cosa c'entrano con la Fiorentina, vi chiederete? Nulla, e infatti non scriverò di alberghi e affitti brevi, di abitazioni trasformate in alloggi per turisti e di leggi o proposte per limitare un fenomeno che sta via via spolpando di residenti il centro di Firenze. No. B&B, in questo caso, sta per Beltran&Barak. Le due facce belle di una medaglia viola che, a Budapest, non ha esattamente brillato. Anzi. Le solite dormite difensive, le immancabili letture sbagliate a livello individuale, le distrazioni in area di rigore e (soprattutto) sulle palle da fermo. E poi una manovra troppo spesso lenta e impacciata, attaccanti esterni che non saltano mai l'uomo, un centravanti che ha sì trovato il gol (e speriamo possa sbloccarlo mentalmente anche se lo sguardo nell'intervista post partita non faceva sperare granché) ma che nel gioco con e per la squadra continua a dare poco o niente. Restano il carattere e la voglia di non mollare mai, la capacità comunque di trovare quattro reti e, appunto, Beltran e Barak.