La Fiorentina ha finito le pile? Adesso Italiano deve cambiare qualcosa

Le pile vanno ricaricate? — E rifaccio una riflessione anche sul modo di giocare. Italiano è coraggioso, va avanti per la sua strada, questo calcio è stata la sua forza, l’abbiamo detto mille volte che la crescita della Fiorentina (è evidente, non fatemi ripetere i numeri) è passata attraverso la mentalità, il gioco, il lavoro dell’allenatore, ma se la Fiorentina di oggi è come un cavallo davanti all’ostacolo? Si rifiuta…Che si fa? Una volta con questo gioco i viola si procuravano una ventina di occasioni, poteva capitare di prendere qualche contropiede, qualche imbucata. Era un qualcosa da migliorare, ma i risultati arrivavano. Oggi zero tiri in porta e la sgradevole sensazione che il Bologna potesse far male tutte le volte che attaccava. Questo modulo, questo calcio fluido, l’aggressione alta e compagnia bella, è spettacolare e funziona quando tutta la squadra sta compatta, partecipa alle due fasi, copre gli spazi, attacca e difende in undici. La Fiorentina non lo fa più. O lo fa male. Sul primo gol del Bologna hanno sbagliato l’uscita, ha sbagliato Biraghi, ma Orsolini aveva attorno una prateria, nessun centrocampista era scalato, Nico Gonzalez s’è guardato bene da occupare lo spazio. E’ difficile continuare a giocare come vorrebbe Italiano quando giocatori fondamentali come Bonaventura o Nico Gonzalez rendono la metà. Non si riconoscono. Ma pure Biraghi e anche Arthur paga l’infortunio. Un po’ tutti rendono meno, pure Ranieri, e questo alla fine è il problema vero. Ripeto: sono finite le pile? Vanno ricaricate?

Un cambio tattico — Se è così, come dicevo prima del Frosinone, forse bisognerebbe far qualcosa di diverso anche tatticamente. Si può continuare a giocare come quando Nico, Bonaventura, Biraghi, Arthur e compagnia rendevano al massimo ora che rendono la metà? Penso di no, credo che alcuni correttivi tattici potrebbero aiutare. E forse andavano adottati anche ieri sera con questo Bologna in gran forma, che gioca splendidamente. Il 4-3-2-1 con Nico e Bonaventura dietro Belotti e un centrocampista in più (Duncan) avrebbe aiutato nella solidità? Non so lo. Comunque se questa è la situazione forse servirebbero forze fresche come Parisi e Barak, faccio due nomi, che non possono fare peggio di questo Bonaventura e di questo Biraghi. A proposito di Bonaventura, al di là del rendimento, è la sua espressione che racconta di un giocatore diverso. Spero di sbagliare. Detto questo, speravo che la settimana di faccia a faccia, l’intervento di Rocco dagli Usa, il patto con la Fiesole, fossero davvero stati la benzina giusta. Invece del pieno è stato solo un rabbocco.

La Champions League un sogno, ma l'Europa League... — Ma, lo ripeto, durante una stagione i periodi di difficoltà ci sono per tutti, l’importante è stare compatti per resistere al vento contro e ripartire anche se in questa situazione sarà difficile anche il derby contro l’Empoli ritrovato e reinventato da Nicola. L’obiettivo Champions era un qualcosa di fantastico, uno stimolo, ma l’Europa League e tutto il resto sono ancora possibili e per quel poco che mi riguarda, combatterò sempre il dilagante disfattismo, le false rivincite di piccoli uomini, il muoia Sansone con tutti i filistei e il tafazzismo dilagante. Chi ama la Fiorentina in questi momenti deve ovviamente pretendere di più, ma credo che proprio nelle difficoltà una squadra come questa che ha dato tanto, vada sostenuta e aiutata fino in fondo. I tifosi veri devono compattarsi e isolare quelli che sperano nel fallimento dell’annata, quindi anche della Fiorentina (bei tifosi…), quelli che auspicano che Rocco venda magari soltanto per riavere un posto in tribuna o un ospite in tv, essere invitati a qualche cena, tornare a essere riconosciuti nel mondo viola. Quelli lasciateli stare…

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Fiorentina senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Violanews per scoprire tutte le news di giornata sui viola in campionato e in Europa.