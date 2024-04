La Fiorentina come la prima Roma di Mourinho. Milenkovic scagiona Italiano

Non serve nasconderlo o restare sorpresi, la Fiorentina non dispone della rosa necessaria per competere su tutti i fronti. I risultati e le prestazioni lo confermano. Come è successo contro il Milan, Italiano ha tentato in tutti i modi di ottenere un risultato positivo contro la Juventus. Ma il primo tempo deludente ha confermato i limiti tecnici evidenti di questa squadra. Nemmeno l'abilità di un allenatore come Italiano, uno dei più promettenti sulla piazza, può cambiare questa situazione. Pertanto, la stagione viola si giocherà sulle coppe, e non dovremmo sorprenderci se vediamo Barak al posto di Beltran o altre scelte "discutibili".Italiano ha bisogno di tutti i suoi giocatori e deve gestire una squadra che spesso non ha la continuità necessaria per giocare sempre e comunque al meglio. Per questo motivo, il percorso della Fiorentina di Italiano è molto simile a quello della prima Roma di José Mourinho. Quella Roma vinse la Conference League, arrivando sesta in campionato ma attraversando un mese di aprile senza vittorie. In campionato, i giallorossi vinsero solo una volta dal 18 aprile al 20 maggio, e anche contro i Viola subirono una sconfitta. La Fiorentina seguirà lo stesso destino? Non è scontato, poiché le coppe non possono giustificare eventuali sconfitte. Il decimo posto in campionato non può essere considerato "normale", ma forse un trofeo potrebbe attenuare l'amarezza. Campionato o coppa? La Fiorentina ha già fatto la sua scelta.