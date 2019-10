Infortunio Dessena, a fine partita incontro Pulgar-Gastaldello: ecco com’è andata

In attesa che il Brescia comunichi novità sulle condizioni di Daniele Dessena, emergono i primi dettagli sull’immediato post partita di ieri sera. Secondo quanto ricostruito da Violanews.com, mentre Eugenio Corini in sala stampa esprimeva la sua preoccupazione per le condizioni del giocatore (CLICCA QUI), nella pancia dello stadio Rigamonti di Brescia il viola Pulgar si è fermato a parlare con Daniele Gastaldello, suo compagno ai tempi del Bologna. A lui ha chiesto novità sull’infortunio di Dessena (CLICCA QUI) che intanto era stato portato in ospedale per esami strumentali. Pulgar ha voluto ribadire come non intendesse fare male all’avversario. A preoccuparsi sulle condizioni del giocatore del Brescia non è stato solo il centrocampista cileno: anche Vincenzo Montella e il medico viola Luca Pengue hanno chiesto informazioni, così come altri giocatori e dirigenti della Fiorentina. Anche da parte della nostra redazione a Daniele vanno i migliori auguri per un pronto recupero.