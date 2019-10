Dessena infortunio choc, ma c’è una piccola speranza

Daniele Dessena è uscito in lacrime dopo 12’ di secondo tempo di Brescia-Fiorentina. Fuori per infortunio e per correre in ospedale dove mentre la partita finiva Dessena aspettava di sottoporsi ai primi accertamenti. Una radiografia per chiarire l’entità dell’infortunio e la zona esatta del danno: tibia, perone, caviglia. Tutto fino alla mezzanotte di ieri era molto dolorante: si teme soprattutto per tibia e perone, già k.o. nel 2015. Le prime notizie – scrive La Gazzetta dello Sport – inducevano a un cauto ottimismo (oltre la contusione potrebbero non esserci lesioni, versione confermata anche da Corini che però predica prudenza), ma solo in giornata il quadro sarà definito: vanno valutate la stabilità della gamba e la tenuta dei legamenti. Solo oggi si sapranno l’esito degli esami e i tempi di recupero.

