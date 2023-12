Il Verona non digerisce il “variegato all’amarena”. Come nacque il gemellaggio

1 di 2

Il variegato all’amarena

Come diciamo a Firenze, il Verona dopo un buon pranzo, finisce l'opera degustando un variegato all'amarena ma gli fa "Carcinaccio". Non scherziamo, il colore della Fiorentina e' il viola e in casa, almeno non ci fossero urgenze particolari, deve giocare con la Gloriosa maglia del colore di appartenenza. Tra l'altro, gli amici che assistono alle partite dal parterre della Fiesole, mi hanno detto che hanno durato fatica a riconoscere i giocatori, in quanto con il sole in faccia, la differenza tra il giallo e il variegato all'amarena era troppo sottile. Staro' invecchiando ma sono sempre per i vecchi completi, ricordo alla societa' che una tifoseria e' composta da persona di ogni eta', che il calcio e' liturgia, che bisognerebbe accontentare un po tutti ma soprattutto rispettare la storia che la contraddistingue dal 1926.

La partita e' stata brutta, nel primo tempo non avevamo in campo i tre giocatori piu' forti: Bonaventura, Nico e Arthur, ma quando e' entrato il brasiliano nel mezzo ha diretto un po’ il traffico e, assistiti da una gran botta di sedere, siamo riusciti a segnare e portare il risultato a casa. Faccio i complimenti a Mr. Italiano per aver riconosciuto il tutto, gli fa e ci fa onore, e' un campionato dove tante big stanno balbettando, siamo lassu', dove osano le aquile, ci deve credere per prima la societa', riuscire a calare un asso nel mazzo del mister a gennaio, non comprare la quantita' ma la qualita'.Il sogno sarebbe Berardi ma come diceva mia nonna "da presto fece tardi", spero che nel mondo il nostro scouting riesca a segnalare un giocatore forte per poter affrontare tutte le competizioni con un po di serenita'.

La partita con il Verona e' stata la fotocopia di quella contro il Parma in Coppa Italia, il migliore in campo e' stato il portiere, le scelte del mister nei primi tempi non sono state impeccabili tanto che all'inizio del secondo e' corso ai ripari, che in entambi i casi la fortuna ci ha assistito tanto, alla fine abbiamo esultato ma non puo' sempre andar bene.