Il sor Egisto, Mina e un orario da Novena

Una vittoria per Egisto

Quando ho visto il gol costruito da Kayode e finalizzato da Ranieri, ho provato una grande gioia e il pensiero mi e' andato subito nel ricordo di un Gigante della Fiorentina come Egisto Pandolfini. Il suo settore giovanile, costruito per tanti anni con tanti sacrifici ma soprattutto con tanta competenza, senza computer, senza telefonini, con tanti km in auto per visionare i ragazzi da portare in viola. Un uomo buono e semplice che ha dedicato la vita alla nostra Fiorentina. La costruzione del secondo scudetto nel 1969, ragazzi portati da lui nel settore giovanile che fiorirono in splendidi gigli che ci regalarono un sogno, ricordo pochissimo, avevo solo due anni, ma mia nonna mi fece la maglia viola scudettata, con ago e filo. Rivedere un gol costruito da due ragazzi cresciuti nella cantera mi ha reso felice, per avere un radioso futuro bisogna sempre onorare le nostre radici, ricordare chi ha amato in maniera encomiabile la nostra squadra. Come cantava Andrea Pazzagli "NON C'E' FUTURO SENZA PASSATO".