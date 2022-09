Il sogno di Niccolini, la serietà di Ranocchia e un Sos per Jovic

Dai dolori del giovane Jovic al bel gesto di Ranocchia passando per la gioia della famiglia Niccolini. Ecco il pagellone della settimana.

David Guetta

8 Raspadori, incantevole. Sono quei gesti che ti riconciliano col calcio e che ti fanno sopportare meglio pure le plusvalenze . Stranamente non è mai stato avvicinato troppo alla Fiorentina, che tanto non lo avrebbe mai preso. Faccia da bravo ragazzo, tecnica sopraffina e gol all’Inghilterra: non male.

4,5 Jovic, Sos. A distanza di giorni non ci crede nessuno al dolorino che gli impediva di giocare gli ultimi minuti contro il Verona e a caldo ci si credeva ancora meno. E va bene, passiamo tutti da bischeri e aspettiamo che Jovic ci faccia vedere qualcosa di buono, perché sa giocare a calcio. A calcio, però, non a calcetto, con spazi molto ampi…

7 Niccolini, ovvero come realizzare un sogno. Io me li immagino padre e figlio a tavola a parlare di Fiorentina e chiedersi se sia stato davvero possibile che uno dei due andasse in conferenza stampa a rappresentare da tecnico una delle proprie ragioni di vita. Sono soddisfazioni che non hanno presso, altro che Mastercard

8 Ranocchia, chi rinuncia ai soldi in questo mondo? Tanti soldi, anche se uno ne ha già molti di più da parte. Mi è sempre piaciuto per il comportamento e la serietà, adesso scala le vette dell’ammirazione collocandosi insieme a pochi altri nell’Olimpo di quelli per cui il denaro non è tutto. In sua compagnia Prandelli e Pioli che si sono dimessi rinunciando allo stipendio e negli anni passati Redondo, Tommasi e gli inarrivabili Orrico e Agroppi.

6,5 Ikoné, ovvero la sospensione del martellamento a mezzo stampa sulle sue qualità, a cui ho attivamente partecipato anch’io. Vediamo come andrà a finire, intanto si è mosso, uscendo dal buco nero in cui pareva essersi infilato da luglio ad oggi. Aspettiamo fiduciosi.