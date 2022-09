Urge coerenza, la dignità di Kokorin, forza Ranieri e un triste CR7

Le pagelle a tutto tondo di David Guetta: analizzato a fondo il mondo viola ma non solo...

David Guetta

Coerenza 4,5, non si può essere così altalenanti. La passione concede un certo margine di instabilità, oltre il quale però non è proprio il caso di andare e qui siamo molto al di sopra del minimo sindacale. Squadra quasi da Champions a Moena e un mese dopo, con un Barak in più, tutti a tirare pietre sul mercato e magari a pensare a come salvarsi. No, davvero non si può

Italiano 5,5, tutti siamo molto innamorati di noi stessi, qualcuno un po’ troppo e però ci vorrebbe un limite al proprio narcisismo. Pensare che nel calcio lo spartito, leggi il gioco e la tattica, sia più importante dei musicisti è una solenne sciocchezza e cambiare nove giocatore su undici qualche dubbio su Italiano-Narciso lo fa venire

7 Terracciano, ha un ingaggio da comprimario e forse qualcosa meno, un sesto di Kokorin, tanto per capirci, e da quando è arrivato a Firenze non ha sbagliato niente. Sì, qualche errore c’è stato, ma sul piano comportamentale è stato perfetto e in campo per ora ci fidiamo più di lui che di Gollini.

4 Kokorin, la dignità Guetta, la dignità!! Così mi urlò la prof di tedesco sorprendendomi a copiare tutto nell’ultimo compito prima della maturità. Uscii umiliato da quella reprimenda pubblica, tanto da ricordarmene ancora 43 anni dopo. La dignità Kokorin, la dignità!! Ma non ti vergogni ad aver rubato lo stipendi per diciotto mesi?

GERMOGLI PH: 7 APRILE 2022 FIRENZE ACF FIORENTINA CALCIO KOKORIN

6 Ranieri, di incoraggiamento. Fatto fuori da tutto, dimenticato da Italiano e dal resto del popolo viola, viene riproposto agli onori del mondo come improbabile quarto centrale nella speranza più o meno nascosta che Milenkovic e Igor giochino sempre. La speranza è che abbia il carattere di Venuti.

3 Cristiano Ronaldo, triste e solitario y final. Che brutto passo d’addio per un uomo quasi insopportabile e un calciatore immenso, con l’agente alla ricerca di qualcuno che per sessanta milioni lordi di ingaggio gli facesse giocare ancora la Champions. Stizzito e rancoroso è rimasto a Manchester a rimuginare (in panchina) su questo mondo irriconoscente.