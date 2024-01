Il mercato lo conferma: la fiducia in Italiano è illimitata, ma in futuro?

"Ieri è storia, domani è mistero, ma l'oggi è un dono. Per questo si chiama presente". Con questa frase filosofica apriamo una riflessione: la scelta della Fiorentina in questa sessione di mercato è stata chiara, lo dimostrano le trattative saltate e le parole di Joe Barone , la società crede in questa rosa e crede alla possibilità di raggiungere il quarto posto con i giocatori a disposizione. Giusto o sbagliato che sia, per adesso i risultati parlano in maniera chiara, questa è la linea seguita dalla Fiorentina. Ecco, tutto questo ragionamento, pone per scontato un elemento che non deve passare inosservato: la fiducia illimitata in Vincenzo Italiano.

Parlano i fatti, ma in futuro...

Attenzione, ognuno si faccia la propria idea, ma la situazione sembra abbastanza chiara. Nonostante le consuete critiche, Vincenzo Italiano ha trasformato una rosa inferiore a Napoli, Atalanta, Roma e Lazio in una vera e propria pretendente per la Champions League. Certo, il mercato poteva e può ancora aiutare, ma i ripensamenti visti nelle ultime ore sono dovuti alla fiducia che la società ripone in Vincenzo Italiano. Poi, possiamo discutere se questa sia una giusta giustificazione degna di un mercato al rilento, ma quello è un discorso a parte. La verità è che la stagione della Fiorentina è in mano al tecnico viola. Piaccia o non piaccia. E' stato lui a portare questa Fiorentino al quarto posto, in semifinale di Coppa Italia e agli ottavi di Conference League. Con i vari Brekalo, Ikonè e Nzola in rosa. La società ha difeso i suoi giocatori, credendo nella possibilità di dare continuità a quanto visto nel girone di andata. Affidandosi completamente a Vicenzo Italiano. Ecco la scelta dell'oggi, lancia un monito per il futuro. Non sempre potrà essere così. Non sempre ci sarà Vincenzo Italiano. Adattarsi alle situazioni è cosa giusta, farlo a prescindere è assolutamente sbagliato. Alla fine della stagione si capirà, se il dono del presente è stato colto o meno.