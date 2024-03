I nuovi Fab Five di Italiano. La svolta della stagione passa da Juric

Fab Four è certamente un termine che rievoca grandi ricordi. Non vogliamo scomodare certamente i leggendari Beatles, ma nella storia dello sport qualche esempio di fantastici 4 esiste. Il tennis per esempio, per diversi anni il quartetto composto da Murray, Federer, Djokovic e Nadal ha divertito il mondo. Ma sono esistiti anche i Fab Five , e qui si scomoda la mitica squadra universitaria di Michigan State. 5 ragazzi ribelli che sconvolsero il basket universitario americano. Cosa c'entra la Fiorentina? C'entra, perché contro la Lazio si è avvertita una piccola scossa nelle fondamenta viola.

La svolta?

Non che i ragzzi di Italiano siano dei ribelli studenti a stelle e strisce come Chris Webber. Ma la novità tattica introdotta da Italiano ha stupito tutti. Come rispondere al momento difficile? Schierando tutti assieme Belotti, Nico, Bonaventura, Beltran e Arthur. Con Sottil da attore secondario, visto che attualmente l'ex Cagliari non decolla. Lo schieramento ha pagato i suoi dividendi, e la Lazio di Sarri ha subito il palleggio e la qualità viola. Il tutto anche per il grande spirito di sacrificio dimostrato da Beltran, spesso mezz'ala, e Bonaventura. Ma il Torino è una squadra tosta, e Juric un maestro che non accetta errori. La fisicità e l'intensità delle sue squadre è risaputa. Basta osservare Ricci, passato da grande palleggiatore a Empoli, a mastino di centrocampo in granata. Non sarà semplice, ma se anche dalla trasferta di Torino Italiano ne uscirà indenne, o addirittura con una grande prova la stagione potrebbe subire una svolta. I Fab Five di Michigan State persero il titolo universitario in finale, Italiano purtroppo ha già provato questa sensazione, e vuole vivere finalmente un lieto fine.