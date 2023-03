GRAFICO: il campionato della Fiorentina fra alti e bassi

Un grafico con tutte le medie voto in blocco dei giocatori della Fiorentina partita per partita. La squadra è in crescendo di rendimento.

Il grafico sottostante esprime la media dei voto raccolti dai giocatori della Fiorentina secondo le valutazioni di quotidiani, Radio Bruno e Violanews. Dopo tutte le partite giocate dai viola vi riferiamo puntualmente la media voto dei calciatori scesi in campo e questo grafico esprime la media voto complessiva. Si nota un buon inizio ad agosto, settembre e ottobre con alti e bassi mentre tra la fine di ottobre e i primi di novembre registriamo un buon periodo. Dalla ripresa di gennaio vediamo degli alti e bassi che mostrano però una tendenza decisamente positiva tanto che le due migliori partite sono state quella con il Milan (media 6,83) e con il Braga in Portogallo con 6,70. La peggiore prestazione risulta quella in Turchia contro il Basaksehir (media 4,819). In rosso abbiamo evidenziato la linea di tendenza della stagione che risulta in salita, quindi positiva.