GALLERY – Fiorentina, 10 foto per 10 momenti di un 2023 indimenticabile

Classifica dell'anno solare 2023, quindi mettendo insieme seconda parte della scorsa stagione e prima di quella corrente: Fiorentina in sesta posizione, a un punto dalla Lazio e appena tre dal Milan quarto, dietro al Napoli che ha dominato il 2022-23 e Inter e Juve che stanno facendo altrettanto col 2023-24. Basterebbe questo, unito a uno sguardo al quarto posto della graduatoria attuale, a far capire che anno è stato per i colori viola, ma elenchiamo un altro paio di numeri: 33 vittorie e 109 gol segnati, due record agevolati dal percorso lungo nelle coppe, certo, ma comunque tutto merito di chi ha giocato, allenato, costruito. L'unico peccato è non avere in bacheca un trofeo a imperitura memoria di un anno straordinario, ma ci accontentiamo di 10 foto per i 10 momenti che, secondo noi, sono stati i più significativi dell'anno.