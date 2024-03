FOTO VN – La magia del calcio a 7: Gennarelli sfida Burdisso e… vince!

Concedeteci una digressione dall'attualità viola, per raccontare, in maniera scanzonata, un episodio particolare che ha visto come protagonista un componente della nostra redazione.

Quarta giornata di ritorno di campionato di calcio a sette, di fronte due squadre che da anni prendono parte alla competizione: la Seleçao Argentinos del nostro Federico Gennarelli, di ruolo portiere, e la formazione dei dipendenti della Fiorentina. Che in occasione del confronto odierno ha schierato anche Nicolas Burdisso, fin qui non una presenza assidua, ma che ha voluto esserci quando ha saputo che l'incontro odierno sarebbe stato contro una squadra 'argentina'. Risultato finale? 2-0 per Gennarelli e compagni, grazie a un gol per tempo. Il direttore tecnico viola ha giocato tutta la prima frazione e buona parte della seconda. E dopo il fischio finale foto ricordo tutti insieme.