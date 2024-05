FOTO VN – Cena con bistecca nella piazza più bella di Firenze per Italiano

Italiano in attesa di vivere un finale di stagione molto movimentato si rilassa in un noto ristorante fiorentino

Le prossime settimane per Italiano e il suo staff saranno lunghe e tortuose con impegni importanti tra il campionato e la finale di Conference ad Atene. Proprio per questo dopo la vittoria di ieri contro il Monza si è preso un momento per rilassarsi e andare a mangiare al ristorante "Buca San Giovanni" nell'omonima piazza fiorentina. Come è possibile vedere dalla foto il tecnico viola è in compagnia del proprietario Gianni Frijia con davanti un'ottima bistecca, mangiata in una delle piazze più belle di tutta Firenze