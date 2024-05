Firenze sarebbe pronta per una permanenza improvvisa di Vincenzo Italiano?

Nel mezzo dell'apoteosi viola, un coro è risuonato davanti ai giocatori viola: "Vincenzo Italiano Alééé oh oh! Alééé oh oh! Vincenzo Italiano Alééé oh oh! Alééé oh oh!". Esatto, proprio quel Vincenzo Italiano che non va a genio a molti a Firenze, ma anche fuori. Quel personaggio divisivo che spesso ha fatto da parafulmine per le sconfitte o per gli errori della squadra e della società. La nota positiva della giornata di ieri, non è stata solo l'accesso alla finale, ma anche la bellezza di questo gruppo. La stagione della Fiorentina è stata condizionata troppo da critiche, mugugni, dubbi e incertezze sul futuro. Ma ieri, ogni possibile voce fuori dal coro di gioia dei tifosi viola è stata spenta dalla festa e dalla soddisfazione. Quella del 29 maggio, non sarà solo una finale, ma sarà la finale della fine di un ciclo che a Firenze, difficilmente, si ripeterà.