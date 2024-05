Firenze-Atene-Firenze: diario di bordo del tifoso Riccardo

Ricomincio da capo. Mi avevate già letto lo scorso anno quando documentai per ViolaNews la trasferta di Praga a bordo dei Flixbus con le varie tappe, i cambi pullman ed i chilometri che macinavamo e sentivamo scorrere sotto i nostri sedili. Non è andata benissimo, ma quest’anno abbiamo avuto virtù e fortuna di Machiavellica memoria, per riprovarci nuovamente.

Questo giro cambio un po’ tutto, mezzo di trasporto e compagno di viaggio, sia perché ad Atene o ci arrivi in traghetto esaurendo però i giorni che ti eri messo da parte per le agognate ferie estive, o la raggiungi in aereo. E cambio amico perché Fabrizio, il compagno di viaggio dello scorso anno, è appena diventato nonno di Amelia e quindi è rimasto a casa alle prese con pannolini e il viola Welcome Baby Pack. Quest’anno troverò direttamente ad Atene i miei amici Fabio, Roberto e Paolo. Fabio tra l’altro è già in Grecia, si è ispirato al mio viaggio dello scorso anno e col pullman in nottata è partito da Firenze per Napoli dove poi ha preso l’aereo per Atene. Nel suo Diario di bordo mi ha segnalato l’espulsione diretta di un passeggero sorpreso a fumare nell’angusta toilette del pullman, senza l’ausilio del VAR…