Fiorentina, ora la Lazio: al lavoro per la svolta. Bloccato un talento argentino

Cosa fare per uscire da questo momento difficile? E’ l’interrogativo che gira per il Viola Park e passa fra dirigenti, allenatore e giocatori alla ricerca di una soluzione, di una scossa, di un’idea per ripartire. La volontà è comune, è forte: nessun vuol buttare tutto quello che di buono è stato fatto, la stagione è ancora tutta da scrivere fra zona europea in campionato, Coppa Italia e Conference. E’ chiaro che nei momenti di difficoltà, quando non arrivano i risultati, tutto diventa più complicato, tutto è ingigantito, ma è proprio in questi momenti che si vede la differenza fra un gruppo normale e un gruppo speciale come ha dimostrato di essere la Fiorentina in questi anni. Sono stati proprio i leader dello spogliatoio, da Biraghi a Milenkovic, ma anche Ranieri, a suonare la sveglia, a chiedere un impegno doppio e una attenzione ancora più alta in un momento come questo. E’ chiaro che non c’è un problema specifico, se ci fosse sarebbe più facile risolverlo, ma una serie di concause che hanno frenato il rendimento viola nell’ultimo mese. Il mercato ha sicuramente inciso e condizionato, da Bonaventura in giù, fra arrivi mancati e innesti come Belotti e Faraoni da sistemare, gli infortuni lunghi e il recupero degli infortunati è un fattore decisivo, la scarsa forma di qualcuno è evidente, forse anche il modulo ha bisogno di qualche correttivo fermo restando le conoscenze e il gioco che è alla base del lavoro di Italiano. Ci sono sempre delle concause e vanno capite e risolte tutti assieme, a cominciare dl recupero delle motivazioni al massimo livello, ed è quello che si sta facendo al Viola Park fra dirigenti e il gruppo, con costante interessamento anche di Rocco Commisso che, come sempre, vuole essere informato minuto per minuto e telefonicamente è in contatto continuo.