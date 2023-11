Fiorentina, non fidarti di un “Diavolo” in crisi

La partita di Pioli — La domanda è: come se la giocherà Pioli? Si presenterà col solito atteggiamento aggressivo e propositivo o cambierà strategia? Il dubbio è lecito, perché l'amico Stefano è una vecchia volpe e sa benissimo che la Fiorentina soffre soprattutto quando trova avversari che si abbassano, per poi colpirla in contropiede. Non ci stupiremmo insomma, se il Milan scegliesse questa via. Meno bella, magari, sicuramente non graditissima al pubblico dal palato fine di San Siro, ma spesso efficace (Allegri insegna) contro i viola.

E quella di Italiano — Quello su cui non abbiamo dubbi è su come affronterà la partita Italiano. Ha una sua idea di calcio, non l'ha mai abbandonata (nemmeno nei momenti di più grande difficoltà) ed è grazie a quella se si presenta a questo (delicatissimo) appuntamento con la possibilità di agganciare i diavoli e di sfondare il portone della zona Champions. Per questo insomma, e perché è questa la strada da seguire per continuare a crescere, presenterà la sua solita Fiorentina. Sperando, magari, che tutti tengano la spina attaccata per 90', che non si facciano i soliti regali in difesa e che, là davanti, si ricordino che, per vincere, servono fame, cattiveria e concretezza.

A proposito. I dubbi, stanno tutti là: Beltran sta bene, ma non benissimo, mentre Nzola è sprofondato in un pozzo dal quale non sembra riuscire a risalire. Scegliere insomma non è semplice, e Italiano deciderà soltanto domattina. Stesso discorso per chi si piazzerà a sinistra, mentre nonostante gli impegni con l'Argentina ed il viaggio (faticosissimo) Nico Gonzalez ci sarà. E' lui il faro della Fiorentina. Il giocatore che in serate come queste, su palcoscenici del genere, può e deve caricarsi i compagni sulle spalle. Per provare a vincere e allora si, ricominciare a sognare.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Fiorentina senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Violanews per scoprire tutte le news di giornata sui viola in campionato e in Europa.