Fiorentina-Lazio, Rocchi schiererà un arbitro top. I possibili nomi

Lunedì si sfideranno allo stadio Franchi Fiorentina e Lazio in una sfida estremamente delicata per quanto riguarda la classifica del campionato di Serie A. Ed è chiaramente una partita delicata anche per il designatore arbitrale Gianluca Rocchi che dovrà scegliere il fischietto adatto. E per quale profilo potrebbe optare? Lo abbiamo chiesto al giornalista di Italia 7 ed esperto del mondo arbitrale Simone Pagnini: