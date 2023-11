Fiorentina-Juventus: la scheda di Chiffi

Per quanto riguarda la gestione della gara e la soglia del fallo, Chiffi la tiene alta come tutti gli arbitri internazionali. Non fischia i cosiddetti mezzi falli e anche le sanzioni disciplinari sono allineate allo standard del profilo di alto livello. Per lui sarà la quinta gara in serie A per questa stagione. Ha già diretto sia i viola che i bianconeri con le due squadre uscite dagli incontri vincenti. Non crediamo che si lascerà influenzare della situazione ambientale, anche perché di recente ha diretto Atalanta-Juventus che sicuramente non è gara con meno pathos e agonismo. Infine attenzione alle proteste sia dal campo che dalla panchina, Chiffi non le tollera.