Fiorentina-Atalanta, tocca a Guida: la scheda del direttore di gara

Prima in stagione in serie A per Marco Guida con la Fiorentina. Il l fischietto di Torre Annunziata, dopo aver subito un infortunio, è tornato a disposizione del designatore Rocchi. Arbitro di indiscussa capacità e personalità, è il profilo più adatto per una gara come quella di questa sera tra Fiorentina e Atalanta. Guida è un arbitro che dialoga molto in campo con i calciatori e con gli allenatori, ma non tollera le proteste plateali e soprattutto i simulatori. Visto la fisicità delle due squadre, il rischio ammonizione è molto alto. Per il quarantunenne Guida questa è la 4 gara in Serie A per questa stagione, dopo 3 di B e 1 di Nation League.