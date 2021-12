Ecco come ha fatto Italiano a rigenerare Callejon

Lui e Saponara più di Milenkovic, di Vlahovic, di Amrabat si sono alimentati delle idee del nuovo allenatore

Era stato acquistato dalla Fiorentina nell’estate dell’anno scorso, nelle stesse ore in cui Chiesa era stato ceduto alla Juventus. Costo zero. Il Napoli, a 33 anni, aveva deciso di non rinnovargli il contratto dopo 7 brillantissime stagioni. Lo spagnolo a destra, Insigne a sinistra, la coppia di esterni di Rafa Benitez, Sarri e Ancelotti aveva trascinato il Napoli verso grandi risultati. Di più, ne aveva contraddistinto il gioco. Solo nelle ultime due stagioni vesuviane Callejon non era andato in doppia cifra come numero di gol segnati, ma era comunque arrivato a 33 presenze. Nella scorsa tribolata stagione dei viola si era perso come il resto della squadra, però la sua difficoltà sembrava ancora più profonda rispetto ai suoi compagni. La concomitanza della partenza di Chiesa e del suo arrivo aveva creato subito confusione, molti pensavano a una sostituzione tattica, ma Callejon con Chiesa non c’entra niente, appartengono a due modi completamente diversi di vedere e giocare a calcio. Dai 2.176 minuti dell’ultimo campionato col Napoli, Callejon è passato così ai 654' con la Fiorentina, con appena un assist, più un gol segnato in Coppa Italia. Non c’entrava niente nemmeno con il modulo di Iachini, il 3-5-2, che poi ha ereditato Prandelli. Ma questa è storia vecchia.