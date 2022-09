Cioffi merita 7, Italiano 4 ma c’è anche l’auto bocciatura

Dopo la sconfitta di Istanbul David Guetta ci consegna le sue pagelle con una sorpresa inaspettata. Scoprite di cosa parliamo

David Guetta

4 Italiano, banale, lo so, ma inevitabile. Nessuna idea di mandarlo via, almeno fino a quando non ci saranno altre soluzioni, ma le responsabilità ci sono tutte e di non poco conto. Almeno però non accampa scuse e si rende conto del momento.

5 Società, per non aver parlato a fine gara. Il risultato sarebbe rimasto lo stesso, ma un tracollo del genere meritava almeno delle scuse. “Ci abbiamo messo la faccia” è uno dei luoghi comuni più insopportabili del calcio, beh stavolta non ce l’hanno messa.

7 Cioffi, torna a Firenze un’altra volta dopo il 4 a 0 di qualche mese fa e sarà emozionato. Si parla di qualcuno che fatto davvero la gavetta, di quella dura. Lui e il fratello sono sempre stati super tifosi viola e li ricordo con nostalgia quando guidavamo i centri estivi all’Ugolino. Le mie figlie ne erano entusiaste. La nostalgia è per i quindici anni in meno…

5 Guetta, su Amrabat. Non ci credevo, mi sembrava perso alla causa viola e invece mi ha smentito. Sa fare benino anche il difensore e avrebbe funzionato anche accanto ad un regista: do you remember Torreira?

7 ex viola, perché non affondano il colpo, tranne quelli, ma sono davvero in pochi, che hanno un conto sospeso con l’attuale Fiorentina. Chi ha giocato con quella maglia e ci sente davvero, sa bene che periodi così possono capitare. Sarebbe meglio di no, ma fanno parte della vita.