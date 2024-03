Chi sono e come giocano? Da Gilardino a Farioli, come cambierebbe la Fiorentina

Una cosa è certa, il prossimo anno ci sarà un bel turbinio di panchine in Serie A. Tra queste, anche quella della Fiorentina potrà subire dei cambiamenti importanti. Dando per scontato l'addio di Italiano, anche se scontato non è, il club di Commisso dovrà trovare una nuova guida tecnica. Tanti nomi sono stati accostati alla panchina della Fiorentina, da Gilardino a De Rossi. Tutti allenatori con elementi in comune ma anche con sostanziali differenze. Andiamo a vedere come cambierebbe la Fiorentina attuale con i papabili nomi per il futuro viola.