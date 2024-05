Chi è Niccolò Fortini: il giovane alla prima convocazione tra i grandi

La prima volta non si scorda mai. Questa volta toccherà a Niccolò Fortini, classe 2006 della primavera viola, ad andare per la sua primissima volta in trasferta con i grandi (QUI I CONVOCATI). Oggi la redazione di ViolaNews ha deciso di fare un piccolo focus sul giovane calciatore per conoscerne meglio le sue principali caratteristiche. L'esterno destro della Primavera della Fiorentina, ha avuto in casa un ottimo maestro come papà Simone, difensore con oltre 230 presenze nei professionisti. Nella sue breve carriera ha ricoperto molti ruoli; trequartista, seconda punta, mezzala fino a quello più congeniale per lui in questo momento, ossia l'esterno di centrocampo. Come ammissione del suo stesso allenatore, Daniele Galloppa, in futuro il giovane 2006 potrà diventare un ottimo terzino, date la sua intelligenza tattica e la sua velocità. Infatti, in alcuni allenamenti con la prima squadra, il tecnico viola Vincenzo Italiano lo ha provato proprio come terzino destro.