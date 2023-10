Cabral-Jovic, è una maledizione. Nzola-Beltran, Italiano non è il problema

Nzola-Beltran

Sia chiaro, gli attaccanti della Fiorentina devono fare di più. Non viene messo in discussione questo tema, ma in particolare, sembra inspiegabile considerare la coppia d'attacco dello scorso anno superiore o al livello di questa. E superiamo la concezione antica che vede nel gol l'unico scopo dell'attaccante! Ok, quello è il suo compito, ma a Napoli Nzola ha fatto una prestazione ottima, liberando gli spazi a chi gli gioca intorno. I gol arriveranno e questo credo lo sappia anche Italiano. Lo stesso vale per le prestazioni simili a quelle contro l'Empoli. Ma in una gara persa in quel modo, la colpa non può essere solo dell'attaccante ex Spezia. Passando invece all'argentino, questa sera sarà l'occasione ideale per trovare il gol. Beltran è un giocatore ancora da scoprire, ma non nel ruolo. Italiano è stato chiaro: Beltran è una punta. E allora, serve segnare. Il Franchi questa sera spera, ma la certezza è che il rimpianto di Cabral e Jovic, è un sentimento ormai lontano. Con la speranza, che Italiano non venga più considerato un problema...