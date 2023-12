Beltran, Vlahovic e il rigore dopo Milano: ora solo Vikingo almeno fino al 2024

Non ci dilungheremo troppo, il concetto è abbastanza semplice. Vi avevamo fatto notare, giusto qualche giorno fa, in quella che possiamo senza dubbio definire l'ora più buia di Lucas Beltran nei suoi primi mesi alla Fiorentina, come anche Dusan Vlahovic abbia vissuto un momento simile, nel settembre del 2020, sempre a Milano, sempre con un gol facile sbagliato, anche se contro l'Inter e non contro il Milan. Il serbo, poi colpevole anche sul gol della vittoria nerazzurro, addirittura cancellò i social e si chiuse in una sorta di guscio dal quale uscì con Prandelli a dicembre. Come? Battendo un rigore contro il Sassuolo, bissato pochi giorni dopo ancora in casa contro il Verona.