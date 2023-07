Arthur è una scommessa? Lo era Torreira e lo fu Sneijder. Adesso serve fiducia

"E ma basta con queste scommesse. Così la Fiorentina non crescerà mai". Questi sono alcuni dei commenti che stanno accompagnando la trattativa tra la Fiorentina e la Juventus per l'arrivo a Firenze di Arthur Melo. Parole comprensibili, visto il bisogno di certezze in casa viola. Ma spesso serve riflettere un po' di più per analizzare e soprattutto capire un'operazione di mercato. Arthur è si una scommessa, ma quale acquisto non lo è stato in casa Fiorentina negli ultimi anni?

Da Torreira e Sneijder, scommettere serve

Cabral, Jovic, Dodò, Odriozola, Lucas Torreira. Chi di questi non è stata una scommessa? Vogliamo aggiungere anche Ikonè? Facciamolo. L'ex Basilea non aveva mai giocato in Italia, così come il francese. Dodò veniva da un lungo stop e Odriozola da un prestito negativo al Bayern Monaco. Torreira, diventato poi il beniamino dei tifosi viola, veniva da anni deludenti all'Arsenal e un prestito senza gloria all'Atletico Madrid. Eppure a Firenze ha fatto bene, anzi benissimo. Scommessa vinta. Bene, perchè non può essere così anche per Arthur? Servirà il lavoro dello staff viola per rimetterlo in sesto e trovare la giusta condizione fisica. Fatto ciò, parlerà il campo. Giusto per andare a stuzzicare il passato, anche un certo Wesley Sneijder fu scartato dal Real Madrid e "regalato" all'Inter di Mourinho. Stessa cosa che il club spagnolo ha fatto con Jovic, ma l'esito non è stato lo stesso. Le scommesse si vincono e si perdono, ma bisogna avere il coraggio di mettersi in gioco per ottenere i risultati. Adesso serve fiducia intorno alla Fiorentina, fiducia intorno ad Arthur. A Barcellona veniva considerato un astro nascente del calcio europeo.A Torino non ha fatto benissimo, ma nemmeno disastri. Adesso "aspettare" è la parola d'ordine. Poi, in caso di scommessa persa, bisognerà trarre delle conclusioni. Ma perchè fasciarsi la testa prima di rompersela...